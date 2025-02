© Foto: Symbolbild von Mohammad Rahmani auf Unsplash

Palantir sorgt mal wieder für Wirbel - und das völlig zu Recht. Mit seiner KI-getriebenen Datenanalyse mischt das Unternehmen nicht nur bei Regierungen und Großkonzernen mit, sondern fährt auch an der Börse einen Rekord nach dem anderen ein. Doch was steckt eigentlich hinter dem Hype? Warum könnte die Aktie jetzt besonders spannend für Investoren sein und was hat Präsident Trump mit dem Ganzen zu tun? Hier bekommen Sie die Antworten und ein paar Einblicke, die Sie nicht verpassen sollten.

Palantir: Vom Geheimtipp zum KI-Schwergewicht

Vor ein paar Jahren war Palantir noch so etwas wie der mysteriöse Außenseiter der Tech-Szene, mit Verbindungen zu Geheimdiensten und einem Hang zur Verschwiegenheit. Gegründet wurde das Unternehmen von Peter Thiel, keinem Unbekannten in der Gründer-Szene. Inzwischen ist aber klar, dass Palantir sich mit seiner High-End-Datenanalyse einen festen Platz an der Spitze der KI-Revolution gesichert hat.

Und die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Im letzten Quartal 2024 ist der Umsatz um satte 36 Prozent auf 827,5 Millionen US-Dollar geklettert. Der Gewinn je Aktie wuchs von schwachen 0,04 auf gute 0,14 US-Dollar, mehr als Analysten auf dem Zettel hatten. Besonders spannend ist, dass der kommerzielle Bereich um 31 Prozent zugelegt hat, während Regierungsaufträge um 40 Prozent nach oben geschossen sind.

Doch Palantir will noch mehr. Für 2025 peilt das Unternehmen einen Umsatz von 3,75 Milliarden US-Dollar an. Diese Ansage war es wohl auch, welche die Aktie um deutlich mehr als 10 Prozent nach oben katapultiert hat.

Palantir-Aktie: Ein Höhenflug mit Ansage

Wer in den letzten Monaten einen Blick auf den Palantir-Chart geworfen hat, könnte sich die Augen gerieben haben: Plus 375 Prozent in einem Jahr. Das ist nicht nur eine Rally, sondern vielmehr ein Raketenstart. Nach den jüngsten Zahlen hat die Aktie sogar ein neues Allzeithoch von 106,91 US-Dollar erreicht.

Charttechnisch gesehen sieht das Bild weiterhin bullish aus. Die Aktie hält sich stabil über den wichtigen gleitenden Durchschnitten, was ein Zeichen für einen intakten Aufwärtstrend ist. Allerdings, und das ist der ganz große Haken bei der Geschichte: Nach so einer steilen Kletterpartie könnte, bzw. ja müsste eine Verschnaufpause irgendwann anstehen. Noch aber ist aktuell davon nichts zu spüren. Halten sich die Kurse weiter über 95 bzw. 90 US-Dollar, ist das ein starkes Signal für eine eventuell bevorstehende nächste Aufwärtswelle.

Der Trend spricht klar für Palantir getreu dem Motto "the trend is your friend", aber Vorsicht ist bei Fahnenstangenbildung gegeben und ein Warnsignal vor möglichen Rücksetzern.

Warum Palantir weiter liefern könnte

Die beeindruckenden Zahlen kommen nicht von ungefähr. Palantir sitzt an der Schnittstelle gleich zweier Megatrends: Künstliche Intelligenz und die immer weiter wachsende Bedeutung von Daten. Wer sich in diesem Feld etabliert, hat beste Chancen, langfristig zu den großen Gewinnern zu gehören. Ein nicht zu unterschätzender Faktor ist Donald Trump und seine Zollpolitik. Seine Maßnahmen haben dafür gesorgt, dass Palantirs Lösungen für Lieferketten-Analysen und Logistik noch gefragter sind als zuvor.

An der Wall Street sind viele Analysten begeistert. Morgan Stanley und D.A. Davidson haben ihre Kursziele angehoben, einige sehen sogar noch Luft nach oben. Doch nicht alle sind euphorisch: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis jenseits der 100 ist die Aktie definitiv kein Schnäppchen.

Was nun tun?

Palantir hat zweifellos immer noch viel Potenzial - aber auch einen schon recht happigen Preis, der für eine Aktie bezahlt werden muss, angesichts der aktuellen fundamentalen Daten. Die Charttechnik hingegen befeuert aktuell noch den Aufwärtstrend. Daher ist man aktuell unserer Ansicht nach noch mit einem Longinvestment gut beraten, solange das Momentum nach oben noch intakt ist. Wechselt dies, besteht die Gefahr, dass viel heiße Luft aus der Aktie abgelassen werden wird.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

