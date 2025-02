Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Bank of England senkt den Leitzins nach einer kurzen Warteperiode erneut um 25 Basispunkte, so die Analysten der Nord LB.Mit nunmehr 4,50% würden die Zentralbanker weiteren Druck von den Schultern der Wirtschaft nehmen. In der Tat sei die neue Bank Rate nicht einhellig beschlossen worden, denn zwei Mitglieder des MPC hätten sogar gerne auf 4,25% gesenkt. Dies sei den meisten aber scheinbar doch zu eilig gewesen, man verfolge nämlich im Grunde eine graduelle Strategie. Die ökonomischen Daten würden trotz jüngster Fortschritte auch zur Vorsicht mahnen, denn gerade die Inflation dürfte noch einmal deutlich ansteigen. ...

