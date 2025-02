© Foto: Porsche AG

Der Luxusautobauer reagiert mit einem milliardenschweren Maßnahmenpaket auf den anhaltenden Druck im Markt. Die Aktie reagiert mit Verlusten, Doch Analysten hoffen auf den Beginn einer besseren Zukunft.Der Stuttgarter Sportwagenbauer will in diesem Jahr massiv in neue Modelle mit Verbrenner- und Plug-in-Hybridantrieben investieren sowie sein Angebot an Sonderausstattungen ausbauen. Das hat jedoch seinen Preis: Konzernchef Oliver Blume nimmt ein starkes Absinken der operativen Marge in Kauf. Anleger reagieren skeptisch - die Aktie gab nachbörslich nach. Laut vorläufigen Zahlen sackte die operative Marge 2024 auf den unteren Rand der anvisierten Spanne von 14 bis 15 Prozent ab - ein …