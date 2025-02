Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



07.02.2025 / 08:56 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Susanne Nachname(n): Fuchs

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

FUCHS SE

b) LEI

529900SNF9E1P5ZO4P98

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A3E5D64

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 44.36 EUR 3992.40 EUR 44.36 EUR 1330.80 EUR 44.36 EUR 3992.40 EUR 44.36 EUR 22623.60 EUR 44.36 EUR 9315.60 EUR 44.36 EUR 276806.40 EUR 44.14 EUR 5826.48 EUR 44.12 EUR 8471.04 EUR 44.10 EUR 1367.10 EUR 44.10 EUR 1367.10 EUR 44.10 EUR 6835.50 EUR 44.06 EUR 1409.92 EUR 44.06 EUR 5639.68 EUR 44.02 EUR 4005.82 EUR 44.00 EUR 5368.00 EUR 44.00 EUR 1320.00 EUR 44.00 EUR 9240.00 EUR 44.00 EUR 9240.00 EUR 44.00 EUR 5632.00 EUR 44.00 EUR 3828.00 EUR 44.00 EUR 1848.00 EUR 44.00 EUR 1672.00 EUR 44.00 EUR 1892.00 EUR 44.00 EUR 3388.00 EUR 44.00 EUR 4268.00 EUR 44.00 EUR 132.00 EUR 44.00 EUR 1452.00 EUR 44.00 EUR 2860.00 EUR 44.00 EUR 9240.00 EUR 44.00 EUR 9240.00 EUR 44.00 EUR 9240.00 EUR 44.00 EUR 5500.00 EUR 43.98 EUR 395.82 EUR 43.98 EUR 11610.72 EUR 44.00 EUR 1716.00 EUR 44.00 EUR 3432.00 EUR 44.00 EUR 792.00 EUR 44.00 EUR 5896.00 EUR 44.00 EUR 4400.00 EUR 44.00 EUR 2772.00 EUR 44.00 EUR 2068.00 EUR 44.00 EUR 11000.00 EUR 44.00 EUR 7700.00 EUR 44.00 EUR 5368.00 EUR 44.00 EUR 5368.00 EUR 44.00 EUR 10164.00 EUR 44.00 EUR 2904.00 EUR 43.98 EUR 1407.36 EUR 43.98 EUR 4134.12 EUR 44.00 EUR 5764.00 EUR 44.00 EUR 1452.00 EUR 44.00 EUR 308.00 EUR 44.00 EUR 1584.00 EUR 44.00 EUR 2420.00 EUR 44.00 EUR 1144.00 EUR 44.00 EUR 3520.00 EUR 44.00 EUR 3564.00 EUR 44.00 EUR 3520.00 EUR 44.00 EUR 5544.00 EUR 44.00 EUR 9196.00 EUR 44.00 EUR 3520.00 EUR 44.00 EUR 1804.00 EUR 44.00 EUR 704.00 EUR 44.00 EUR 7920.00 EUR 44.00 EUR 7920.00 EUR 44.00 EUR 6028.00 EUR 44.00 EUR 12936.00 EUR 44.00 EUR 14960.00 EUR 44.00 EUR 5412.00 EUR 44.00 EUR 9548.00 EUR 44.00 EUR 4400.00 EUR 44.00 EUR 5060.00 EUR 44.00 EUR 12188.00 EUR 44.00 EUR 11572.00 EUR 44.00 EUR 308.00 EUR 44.00 EUR 308.00 EUR 44.00 EUR 1848.00 EUR 44.00 EUR 836.00 EUR 44.00 EUR 9020.00 EUR 44.00 EUR 12672.00 EUR 44.00 EUR 1364.00 EUR 44.00 EUR 12188.00 EUR 44.00 EUR 6776.00 EUR 43.98 EUR 1363.38 EUR 44.00 EUR 2772.00 EUR 44.00 EUR 8008.00 EUR 44.00 EUR 11044.00 EUR 44.00 EUR 11044.00 EUR 44.00 EUR 11044.00 EUR 44.00 EUR 11044.00 EUR 44.00 EUR 7040.00 EUR 44.00 EUR 10692.00 EUR 44.00 EUR 352.00 EUR 44.06 EUR 3392.62 EUR 44.06 EUR 1321.80 EUR 44.04 EUR 6694.08 EUR 44.02 EUR 8011.64 EUR 43.98 EUR 6201.18 EUR 43.98 EUR 10863.06 EUR 43.98 EUR 10863.06 EUR 43.98 EUR 24892.68 EUR 44.06 EUR 352.48 EUR 44.02 EUR 8275.76 EUR 43.98 EUR 5673.42 EUR 43.96 EUR 835.24 EUR 43.96 EUR 5978.56 EUR 43.94 EUR 1801.54 EUR 43.94 EUR 2460.64 EUR 43.94 EUR 2768.22 EUR 43.98 EUR 5805.36 EUR 43.88 EUR 5309.48 EUR 43.84 EUR 5480.00 EUR 43.78 EUR 5428.72 EUR 43.74 EUR 2886.84 EUR 43.68 EUR 4105.92 EUR 43.72 EUR 4065.96 EUR 43.70 EUR 3146.40 EUR 43.70 EUR 1092.50 EUR 43.68 EUR 2839.20 EUR 43.70 EUR 437.00 EUR 43.70 EUR 524.40 EUR 43.76 EUR 2538.08 EUR 43.76 EUR 175.04 EUR 43.76 EUR 262.56 EUR 43.78 EUR 4334.22 EUR 43.76 EUR 2275.52 EUR 43.76 EUR 4113.44 EUR 43.76 EUR 175.04 EUR 43.76 EUR 1400.32 EUR 43.76 EUR 4244.72 EUR 43.76 EUR 1706.64 EUR 43.76 EUR 3982.16 EUR 43.74 EUR 1312.20 EUR 43.70 EUR 5637.30 EUR 43.62 EUR 4013.04 EUR 43.62 EUR 4187.52 EUR 43.64 EUR 87.28 EUR 43.64 EUR 523.68 EUR 43.60 EUR 5319.20 EUR 43.56 EUR 5706.36 EUR 43.62 EUR 1090.50 EUR 43.62 EUR 2922.54 EUR 43.68 EUR 5328.96 EUR 43.60 EUR 5319.20 EUR 43.62 EUR 5714.22 EUR 43.64 EUR 4014.88 EUR 43.58 EUR 4140.10 EUR 43.52 EUR 2524.16 EUR 43.52 EUR 2959.36 EUR 43.60 EUR 6583.60 EUR 43.58 EUR 6929.22 EUR 43.56 EUR 8450.64 EUR 43.60 EUR 5275.60 EUR 43.58 EUR 6885.64 EUR 43.62 EUR 5626.98 EUR 43.62 EUR 2966.16 EUR 43.56 EUR 4051.08 EUR 43.50 EUR 2740.50 EUR 43.58 EUR 2745.54 EUR 43.52 EUR 2785.28 EUR 43.50 EUR 3784.50 EUR 43.50 EUR 174.00 EUR 43.54 EUR 2873.64 EUR 43.60 EUR 2136.40 EUR 43.70 EUR 1092.50 EUR 43.72 EUR 2666.92 EUR 43.74 EUR 3980.34 EUR 43.60 EUR 4316.40 EUR 43.58 EUR 4314.42 EUR 43.60 EUR 1438.80 EUR 43.60 EUR 1438.80 EUR 43.56 EUR 1437.48 EUR 43.50 EUR 2610.00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 44.037435 EUR 1096003.68 EUR

e) Datum des Geschäfts

06.02.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA - REGULIERTER MARKT MIC: XETA





