DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterriese Henkel produziert in Nordamerika künftig bestimmte Haushaltsmittel nicht mehr für andere Handelsunternehmen. Das Geschäft mit den sogenannten Handelsmarken im Consumer-Brands-Bereich und einem Jahresumsatz von rund 500 Millionen Euro solle an ein Tochterunternehmen von First Quality Enterprises verkauft werden, teilte der Dax -Konzern am Freitag in Düsseldorf mit. "Der Verkauf unseres Geschäfts mit Handelsmarken in Nordamerika ist der letzte Schritt unserer Portfolio-Optimierung", erklärte Konzernchef Carsten Knobel laut Mitteilung. Ein Verkaufspreis wurde nicht genannt.

Henkel will sich seit längerem stärker auf die eigenen Markenartikel fokussieren. Das nun verkaufte Geschäft mit den Handelsmarken in den Kategorien Waschmittel, Weichspüler und Geschirrspülmittel habe nur begrenztes Synergiepotenzial, hieß es. Seit Anfang 2022 hat Henkel nach eigenen Angaben Marken und Aktivitäten mit einem Gesamtumsatz von etwas mehr als einer Milliarde Euro verkauft oder eingestellt./ngu/mis