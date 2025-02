Franklin Templeton hat die Ernennung von Christian Machts zum neuen Head of Germany and Austria bekannt gegeben. Machts, der von Fidelity International zu Franklin Templeton wechselt, wird zum 01.06.2025 die Nachfolge von Stefan Bauer antreten, der Ende 2025 in den Ruhestand gehen wird. Der Vermögensverwalter Franklin Templeton hat einen Nachfolger für die Position Head of Germany and Austria bekannt gegeben. Christian Machts wird die Position zum 01.06.2025 übernehmen. Er tritt damit die Nachfolge ...

