Es läuft weiter rund am deutschen Aktienmarkt. Der DAX legte gestern fast 1,5 Prozent zu und schloss bei 21.902 Punkten. Die Vorgaben aus den USA und Asien sind diesmal gemischt. Der DAX dürfte sich zum Handelsstart also zunächst auf Richtungssuche begeben.Die US-Technologieriesen, einschließlich Amazon, kämpfen mit dem stärkeren Dollar, der ihre internationalen Einnahmen schmälert, während die Nachfrage nach Cloud- und KI-Diensten weiter wächst. Amazon warnte vor möglichen Kapazitätsengpässen in ...

