Apple macht Ernst mit Satellitenkommunikation: Ein neues Update bringt Starlink-Zugang auf iPhones und sorgt für eine kleine Revolution in der mobilen Konnektivität. Die Partnerschaft mit SpaceX sorgt für Aufsehen - und lässt Fragen zur Zukunft von Apples eigener Satellitenstrategie offen.Seit einer Woche können erste iPhone-Nutzer in den USA Textnachrichten über Starlink-Satelliten versenden. Die Zusammenarbeit zwischen Apple und SpaceX erfolgte offenbar im Stillen und läuft über T-Mobile US, eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...