Schafft es der DAX am Freitag, die magische Marke von 22.000 Punkten zu knacken? Diese Nachrichten bewegen jetzt den deutschen Leitindex. Außerdem im Fokus der Börse: die Aktien von Sabadell und Talanx. Ein zäher Auftakt hat dem DAX am Freitag für eine Fortsetzung der Rekordrally gereicht. Nach wenigen Minuten schaffte es der Leitindex knapp über die am Vortag erreichte Bestmarke. Sollte im Tagesverlauf noch mehr Schwung in den Handel kommen, könnte ...

