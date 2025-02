Stuttgart (ots) -Zum Jahresbeginn sind die Kraftstoffpreise in Deutschland gestiegen, nachdem ab 1. Januar 2025 der CO2-Preis für klimaschädliche Kraft- und Brennstoffe angehoben wurde. Im Januar erhöhten sich die Preise für Super E5 um 6,6 Cent, für Super E10 um 6,5 Cent und für Diesel um 7,3 Cent. Der durchschnittliche Preis lag bei 1,793 Euro pro Liter für Super E5, 1,734 Euro für Super E10 und 1,676 Euro für Diesel.Am 2. Januar war der Preis für Super E5 mit 1,763 Euro am günstigsten, bevor ein Preisanstieg in der ersten Januarwoche folgte. Die höchsten Preise wurden am 17. und 20. Januar mit 1,804 Euro pro Liter erreicht. Besonders günstige Tankmöglichkeiten gab es mittwochs und donnerstags, während die Preise sonntags und dienstags am höchsten waren.Starke Preisschwankungen bei Super E5, E10 und Diesel im JanuarIm Januar zeigten die Preise für Super E5 und Super E10 deutliche Schwankungen mit täglichen Veränderungen von 9,9 bis 13,1 Cent pro Liter. Beim Diesel lagen die Preisschwankungen im Durchschnitt zwischen 11,4 und 13,3 Cent pro Liter.Super E5 günstig in Berlin, Baden-Württemberg und Hessen - Anstieg bei AutobahnpreisenIm Januar 2025 lagen die durchschnittlich günstigsten Preise für einen Liter Super E5 in Berlin bei 1,773 Euro, in Baden-Württemberg bei 1,776 Euro und in Hessen bei 1,778 Euro und damit unter dem Bundesschnitt. Am teuersten war Super E5 in Schleswig-Holstein mit 1,819 Euro, in Sachsen-Anhalt mit 1,813 Euro und in Sachsen mit 1,812 Euro.Auch auf deutschen Autobahnen stiegen die Kraftstoffpreise im Januar. Super E5 wurde 6,7 Cent teurer und kostete im Durchschnitt 1,963 Euro pro Liter. Besonders hohe Preise wurden auf den Autobahnen in Hamburg mit 2,329 Euro und in NRW mit 2,214 Euro verzeichnet. Das Tanken abseits der Autobahn lohnt sich dabei enorm - am Beispiel Hamburg lassen sich so pro Liter Super E5 52 Cent pro Liter sparen. Bei einem Tankvolumen von 70 Liter sind das 36,40EUR pro Tankvorgang.Das Städte-RankingRegionale Unterschiede von bis zu 19,1 Cent pro Liter E5Auch im Januar 2024 gab es deutlich unterschiedliche Preise für Super E5 in verschiedenen deutschen Städten. Die höchsten Preise wurden in Konstanz mit 1,923 Euro, in Trier mit 1,915 Euro und in Dormagen mit 1,893 Euro verzeichnet. Am günstigsten tankte man in Kaiserslautern mit 1,732 Euro, in Esslingen am Neckar mit 1,741 Euro und in Ludwigsburg (Württemberg) mit 1,741 Euro. Durch diese Unterschiede stieg die Preisspanne zwischen den teuersten und günstigsten Städten von 16,4 Cent auf 19,1 Cent.Das Marken-Ranking 2024ED, Globus und bft die günstigsten - Aral, Westfalen und Shell die teuersten MarkenIm Januar 2025 verzeichneten die Marken ED mit 1,739 Euro, Globus mit 1,753 Euro und bft mit 1,767 Euro die günstigsten Preise für einen Liter Super E5. Die teuersten Anbieter waren Shell mit 1,798 Euro, Westfalen mit 1,80 Euro und Aral mit 1,807 Euro. Der Preisunterschied zwischen den günstigsten und teuersten Marken lag bei bis zu 6,8 Cent pro Liter Super E5.Über die App mehr-tankenDie Spritpreisvergleichsapp mehr-tanken der Marke auto motor und sport nutzt nicht nur die Preisdaten der Markttransparenzstelle des Bundeskartellamtes, sondern auch von Usern gemeldete Kraftstoffpreise. Mehrmals täglich werden Preise von rund 14.500 Tankstellen deutschlandweit ausgewertet und veröffentlicht. Die App bildet die Spritpreise in einer Listen- und Kartenansicht für die gewählte Spritsorte ab. Dabei zeigt sie auch an, ob es sich aktuell lohnt, mit dem Tanken aufgrund zu erwartender Preissenkungen noch zu warten. Zudem integriert das Vergleichsportal mehrere Tausend Ladesäulen für Elektroautos sowie Wasserstoff-Tankstellen. Zudem ermöglicht mehr-tanken den Vergleich verschiedener Stromtarife und somit der Kosten für eine Ladung. User können hierbei optional das genutzte E-Fahrzeug, die gewünschte Ladeleistung oder Ladedauer hinterlegen. Ab sofort ist die Planung von Ladestopps entlang einer Route möglich. Hierzu können Fahrzeug, Verbrauch und die persönlich registrierten Tarife hinterlegt werden.Zu den Apps geht es hier (https://www.mehr-tanken.de/apps/).Webseite mehr-tanken.deDas zentrale Element der mehr-tanken Webseite ist die Suchmaske, die von jeder Unterseite aus leicht erreichbar ist. Diese Funktion ermöglicht es Nutzenden, schnell und effizient nach den gewünschten Informationen zu suchen. Weitere Elemente wie der Spritpreisindex, der einen Überblick über die aktuellen Kraftstoffpreise ermöglicht, sowie zahlreiche Grafiken und Auswertungen runden das Angebot ab. Mit dem mehr-tanken PUR Abo kann die Webseite darüber hinaus werbe- und trackingfrei genutzt werden.Zur Seite geht es hier (http://www.mehr-tanken.de).Weitere Grafiken finden Sie auf motorpresse.deDie MOTOR PRESSE STUTTGART (www.motorpresse.de) ist eines der führenden Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter auto motor und sport, promobil, MOTORRAD, Men's Health, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. 