In den vergangenen Wochen und Monaten sind mehrere große US-Banken aus der Net-Zero Banking Alliance (NZBA) ausgetreten. Was bedeutet das für den Klimaschutz und den Fortbestand solcher Initiativen? Die "Net Zero Alliances" galten als eines der ambitioniertesten Projekte, um die globale Wirtschaft klimaneutral zu gestalten. Mit einem beeindruckenden Vermögen von 130 Billionen Dollar sollten sie den Wandel hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft finanzieren und beschleunigen. Doch das Projekt steht 2025 vor einer Zerreißprobe. Gegenüber dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...