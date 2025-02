Nur wenige Tage nachdem Nagarro Pläne für ein Delisting aufgegeben und das Bekenntnis zum Aktienmarkt bekräftigt hatte, kündigte das Unternehmen nun ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 70 Mio. EUR an. Dieser Schritt folgt auf zwei Jahre mit gesenkten Unternehmensprognosen und scheint Teil einer umfassenderen Strategie zu sein, das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen. Zusammen mit einem klareren Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 und Plänen für eine Dividendenpolitik signalisiert Nagarro einen strategischen Wandel hin zur Maximierung des Shareholder Value, während gleichzeitig die Wachstumsambitionen untermauert werden. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihr Kursziel von 102,00 EUR und behalten ihre KAUFEN-Empfehlung bei. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Nagarro%20SE.