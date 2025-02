Die Physik wimmelt nur so vor kompliziert aussehenden, abschreckenden Gleichungen. Hier erfährst du, was sie bedeuten, und wie du im Formeldschungel den Überblick behalten kannst. Immer wieder tauchen in sozialen Medien Listen mit Titeln auf wie: "Das sind die fünf wichtigsten Gleichungen der Physik". Postings, die Instant-Erleuchtung versprechen: Alles, was du in der Schule oder der Uni noch nie kapiert hast, versprechen sie, wird dir hier erklärt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...