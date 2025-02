Hyundai wird laut Insidern wegen der schwachen Absatzzahlen die Produktion des Ioniq 5 und Kona EV in seinem südkoreanischen Werk Ulsan vom Ende Februar für eine Woche einstellen. Um den Absatz anzukurbeln, starten Hyundai und Kia in Südkorea Rabattaktionen für ihre Elektromodelle. Konkret soll laut den Berichten aus Südkorea die Produktion auf der Linie 12 des Werks in Ulsan fünf Werktage vom 24. bis 28. Februar ruhen - bzw. die Linie soll nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...