"Der Aktionärsbrief"

Der Umsatz ist um 14 % auf 1,74 Mrd. € gestiegen, während der Nettogewinn um 31 % auf 386 Mio. € bzw. auf 2,14 € pro Aktie zugelegt hat. Analysten hatten lediglich mit einem Gewinn von 1,87 € pro Aktie und einem Umsatz von 1,66 Mrd. € gerechnet. Diese erfreuliche Entwicklung wurde durch einen vorteilhaften Produkt- und Ländermix sowie eine erhöhte Nachfrage nach personalisierten Fahrzeugen begünstigt. Obwohl die Auslieferungen nur um 2 % stiegen, konnte FERRARI durch den Verkauf höherwertiger Modelle und maßgeschneiderter Fahrzeuge seine Profitabilität steigern.Für das Jahr 2025 prognostiziert Ferrari einen Umsatz von über 7 Mrd. € und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von über 8,60 €. Diese Prognosen liegen leicht unter den Markterwartungen, was auf eine eher konservative Einschätzung des Managements hindeutet. Dennoch ist das Auftragsbuch bis 2026 vollständig gefüllt, was wenig Sorgen aufkommen lässt.Reaktion an der Börse: In Mailand machte der Kurs am Dienstag knapp 8 % gut. Damit geriet wieder das Ende Oktober erreichte Allzeithoch von 457,70 € in Reichweite. Allerdings bröckelte im weiteren Verlauf der Woche der Kurs wieder etwas ab. Mit einem KGV von 46 ist die Aktie gut bezahlt. Zumindest die teilweise Mitnahme von Kursgewinnen wäre eine Überlegung wert.Oliver Kantimm, RedaktionBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf.