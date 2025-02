Die Aktie von Rheinmetall fiel kürzlich um 5,6 %, nachdem Berichte über ein mögliches Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin bekannt wurden. Der langfristige Wert des Unternehmens liegt jedoch in der Belieferung von NATO-Staaten, von denen viele das Ziel von 2 % Verteidigungsausgaben noch nicht erreicht haben. In einem neu veröffentlichten Video betonte zudem Elon Musk die entscheidende Rolle von Drohnen und KI in der modernen Kriegsführung. Rheinmetall ist in diesem Bereich gut positioniert und treibt Drohnentechnologien wie die HERO- und LUNA-Systeme voran. Das Unternehmen ist zudem führend in den Bereichen KI und Digitalisierung des Gefechtsfeldes und hat in den letzten Monaten mehrere wichtige Aufträge gewonnen. Diese Entwicklungen stützen die KAUF-Empfehlung von mwb research sowie das Kursziel von 800,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Rheinmetall%20AG