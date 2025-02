Die Amazon-Aktie liegt am Freitag um -4% im Minus. Ursache dafür sind die am Vorabend vorgelegten Quartalszahlen. Das wurde dabei konkret von dem Tech-Konzern gemeldet und so kann es jetzt mit den Papieren weitergehen: Zahlen stark, aber... Am Donnerstagabend hat der E-Commerce-Riese Amazon seine Quartalszahlen vorgelegt. Dabei meldete das Unternehmen einen Gewinn von 1,86 US$ je Aktie (0,38 US$ über den Erwartungen) und einen Umsatz von 187,8 Milliarden ...

