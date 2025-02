© Foto: Jakub Porzycki - picture alliance

Die Anteile des Tabakkonzerns Philip Morris sind am Donnerstag auf ein neues Allzeithoch geschossen, nachdem die Zahlen besser als erwartet ausgefallen sind.Während die Zahl der Raucherinnen und Raucher vor allem in Staaten des globalen Westens immer weiter zurückgeht, liegen Ersatzprodukte und rauchfreie Alternativen im Trend. Hiervon zu profitieren, gelingt Tabakkonzern jedoch sehr unterschiedlich. Altria beispielsweise kann die Einbußen bei Zigaretten nur mit Mühe durch andere Tabakprodukte kompensieren. Deutlich stärker kann mit seinen Produkten Mitbewerber Philip Morris punkten. Das Unternehmen hat am Donnerstag ein für die Branche beachtliches Wachstum präsentiert und die Erwartungen …