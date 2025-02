In China gibt es eine ganze Reihe von KI-Firmen, die mit OpenAI, Anthropic und Co. konkurrieren könnten - und das nicht nur in ihrer Heimat. Wir stellen die wichtigsten Kandidaten vor. Der jüngste kometenhafte Aufstieg von Deepseek - jenem chinesischen KI-Startup, das mittlerweile die globalen Giganten herausfordert - hat Marktbeobachter verblüfft und Chinas aufstrebenden KI-Sektor ins Scheinwerferlicht gerückt. Denn jetzt wird klar: Seit dem Debüt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...