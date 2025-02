Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die FOMC-Mitglieder haben erwartungsgemäß bei ihrem Zinsentscheid im Januar das Leitzinsintervall in Höhe von 4,25% bis 4,50% beibehalten, so die Analysten der DekaBank.Fed-Chef Powell habe für eine weitergehende Senkung zwei mögliche Voraussetzungen genannt: einen Inflationsrückgang oder eine Abschwächung am Arbeitsmarkt. Die erste Voraussetzung sei aufgrund des Wegfalls eines ausgeprägten Basiseffekts im Monat Januar relativ wahrscheinlich. Zollseitig habe sich bestätigt, dass der neue US-Präsident Trump mit China in einen Handelskonflikt trete. Die Zollanhebungen gegenüber Mexiko und Kanada seien hingegen in letzter Minute ausgesetzt worden und seien nicht Bestandteil des Hauptszenarios. Man erwarte daher weiterhin, dass im März die nächste Leitzinssenkung der Fed erfolgen werde. Dies dürfte allerdings eine sehr knappe Entscheidung werden. (Ausgabe vom 06.02.2025) (07.02.2025/alc/a/a) ...

