Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Renditen der zehnjährigen T-Notes und Bunds sind in den letzten Tagen gefallen, so Dr. Tariq Chaudhry von der Hamburg Commercial Bank.Die T-Notes würden bei 4,44% und die Bunds bei 2,38% rentieren, wobei die T-Notes ein Sieben-Monats- Tief erreicht hätten. Besonders die US-Rentenmärkte seien aufgrund des unberechenbaren politischen Umfelds volatil. Zu Beginn der Woche hätten die Renditen der T-Notes noch bei 4,60% gelegen und seien dann in knapp zwei Tagen um rund 15 Basispunkte gefallen. Hauptgrund dafür seien Trumps Zollankündigungen gegenüber Mexiko und Kanada gewesen. Konjunkturell habe es in den USA einige aufschlussreiche Datenveröffentlichungen gegeben. Die US-Wirtschaft scheine sich abzuschwächen, mit einer stabilen, aber nicht weit von der Zielmarke der FED entfernten Inflation. ...

