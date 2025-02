Lars Dannenberg, Leiter Investor Relations bei Cancom, nahm an der gut besuchten "Focus on IT"-Konferenz von mwb research teil und gab Einblicke in die neuesten Geschäftsentwicklungen des Unternehmens. Eine Aufzeichnung der Präsentation ist hier verfügbar: research-hub.de/videos. Trotz kurzfristiger Gegenwinde durch makroökonomische Herausforderungen ist Cancom durch strategische Investitionen in digitale Transformation und Service-Diversifizierung gut für nachhaltiges, langfristiges Wachstum positioniert. Die starke Marktposition (#5 in der DACH-Region), die erfolgreiche M&A-Strategie und der Fokus auf wachstumsstarke IT-Segmente wie Cloud Computing, Cybersecurity und KI untermauern unseren positiven Ausblick. Die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024, die am 11. Februar veröffentlicht werden, werden weitere Einblicke liefern. Die Analysten von mwb research erwarten einen vorsichtigen Ausblick für 2025, sehen jedoch die langfristige Perspektive als entscheidend an. KAUFEN mit unverändertem Kursziel von 28,50 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Cancom%20SE