DJ Scholz trifft Staats- und Regierungschefs beim KI-Gipfel in Paris

Von Andrea Thomas

DOW JONES--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Montag nach Paris reisen und dort am AI Action Summit teilnehmen, bei dem es auch um die Regulierung der Künstlichen Intelligenz (KI) gehen soll. Staats- und Regierungschefs aus aller Welt werden sich auf Einladung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron dort zum dritten KI-Gipfel treffen. Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte, dass Scholz dort an einem gemeinsamen Abendessen teilnehmen werde.

"Somit bietet sich die Gelegenheit für die EU-Staaten, eine gestaltende Rolle auszufüllen in diese Fragen und die Bemühungen für einen globalen KI-Ordnungsrahmen zu unterstützen", sagte Hebestreit.

Indien wird im kommenden Jahr den nächsten KI-Gipfel veranstalten.

February 07, 2025 05:48 ET (10:48 GMT)

