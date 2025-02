Die Aktie von Yara gibt heute im frühen Handel deutlich nach. Der norwegische Düngemittelhersteller hat für das vierte Quartal einen EBITDA-Rückgang von 576 auf 519 Millionen Dollar verbucht. Darüber hinaus rutschte das Unternehmen in die roten Zahlen: Nachdem im Schlussquartal 2023 noch 246 Millionen Dollar verdient wurden, stand nun ein Verlust von 260 Millionen Dollar. Dies lag aber vor allem an verschiedenen negativen Sondereffekten in Höhe von 170 Millionen Dollar sowie einem Währungsverlust ...

