ETF Analyse der Woche: iShares DAX UCITS ETF

ETF der Woche

iShares DAX UCITS ETF (DE) EUR Acc

- WKN: 593393 - ISIN: DE0005933931 - Kürzel: DAXEX

Strategie des ETF Fonds

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus den 40 größten und am häufigsten gehandelten deutschen Unternehmen besteht, die im Prime-Standard-Segment der Frankfurter Börse notiert sind. Der Anlageschwerpunkt sind 40 Unternehmen, die entweder in Deutschland ansässig sind oder bei denen mindestens 33 - ihres Börsenumsatzes an der Frankfurter Börse gehandelt wird und die in einem Land der Europäischen Union oder der Europäischen Freihandelszone ansässig sind. Die jeweiligen Unternehmen müssen eine hohe Marktkapitalisierung vorweisen.

ETF Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart:

Der Fonds nach dem Tief im März 2020 zunächst deutlicher erholen. Die Aufwärtsbewegung lief Mitte 2021 aus, es in ging nachfolgend seitwärts - abwärts. Nach einigen Stabilisierungsbemühungen gelang im September 2022 ein erneute, moderate Erholungsbewegung, die bis Oktober 2023 teilweise wieder abverkauft worden ist. Ab November 2023, ging es sukzessive und dynamisch aufwärts. Das Papier konnte sich zuletzt bis an und über die 180 EUR-Marke schieben. Damit hat der ETF seit Oktober 2022 80 EUR oder gut 81 Prozent an Wert zugelegt.

Nachdem der Anteilsschein im 2022 unter alle drei Durchschnittslinien zurückgefallen ist, konnte sich das Papier zunächst über die SMA20 (aktuell bei 166,59 EUR) und dann über die SMA200 (aktuell bei 135,02 EUR) - SMA50 (aktuell bei 158,14 EUR) schieben. Die Rücksetzer, die sich nachfolgend eingestellt haben, konnten sich entweder an der SMA20, spätestens im Bereich der SMA50 stabilisieren und erholen. Diese Bewegungen lassen sich gut im Chart nachvollziehen. Der letzte Kontakt zur SMA20 hat Mitte November 2024 stattgefunden. Seitdem wurde diese Linie nicht mehr angelaufen....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 69 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.