Sie sind der Shooting Star unter den chinesischen Autobauern und weltweit bei den E-Autos bereits kurz hinter Tesla. Doch in Europa tut sich BYD noch schwer. Kann der kompakte Atto 2 das richten? Weltweit haben sie im vergangenen Jahr über vier Millionen Autos verkauft und in China sind sie unangefochten der grüne Marktführer. Doch in Deutschland meldet das KBA kaum 3.000 Zulassungen für BYD - nicht pro Monat, sondern im gesamten Jahr 2024. Und trotzdem ...

