Langenpreising (ots) -Der anhaltende Wohnungsmangel in Deutschland spitzt sich weiter zu. Während politische Maßnahmen die Krise lösen sollen, zeigen sich zunehmend die negativen Auswirkungen staatlicher Regulierung auf den Mietmarkt. Die Immobilien Software Haus und Wohnung GmbH analysiert die Hintergründe und fordert von der Politik eine Neubewertung der Rahmenbedingungen für private Vermieter.Staatliche Eingriffe als Hemmnis für den WohnungsbauSeit Jahren wird versprochen, dass staatliche Bauprogramme das Problem des Wohnraummangels beheben sollen. Tatsächlich sind es jedoch hohe Bauauflagen, Mietpreisregulierungen und ein starker Mieterschutz, die private Investoren davon abhalten, in den Wohnungsmarkt zu investieren. Diese Faktoren erschweren es insbesondere kleineren Vermietern, neue Bauprojekte zu realisieren und Bestandsimmobilien wirtschaftlich zu halten.Mietpreisregulierungen reduzieren das Mietwohnungsangebot deutlich und nehmen laut einer Studie des IW (Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V.) im Auftrag der Friedrich Naumann Stiftung Anreize, in Wohnungen zu investieren. Quelle: Sagner, Pekka / Voigtländer, Michael, 2024, Auswirkungen von Mietpreisregulierungen auf den Wohnungsmarkt: https://ots.de/DEZpUIFür private Vermieter stellt sich oft die Frage, ob sich Wohnungsbau überhaupt noch lohnt. Denn immer mehr gesetzliche Vorgaben führen dazu, dass sich der Markt für kleine Vermieter nicht mehr rentiert. Stattdessen profitieren große Investoren und institutionelle Anleger von dem Trend, da sie durch Skaleneffekte gesetzliche Auflagen besser bewältigen können.Private Vermieter zunehmend benachteiligtEin weit verbreitetes Bild des "reichen Vermieters" wird häufig als Argument für immer neue Mieterschutzgesetze herangezogen. Die Realität sieht jedoch anders aus: Viele Vermieter fühlen sich durch gesetzliche Bestimmungen in ihren Eigentumsrechten eingeschränkt. Beispiele aus der Praxis zeigen die Problematik:- Rauchwarnmelderpflicht: Während Rauchwarnmelder an sich sinnvoll sind, stellt sich die Frage, warum Vermieter für Anschaffung, Wartung und Kontrolle verantwortlich sein müssen. Diese Maßnahmen erhöhen die Betriebskosten, die letztlich auf die Mieter umgelegt werden.- Müllentsorgung: Vermieter sind in vielen Kommunen gezwungen, sich um die An- und Abmeldung sowie die Kosten der Müllentsorgung zu kümmern. Eine einfachere Lösung wäre es, diese Verantwortung direkt den Mietern zu übertragen, ähnlich wie bei Strom- oder Internetverträgen.- CO2-Abgabe: Die CO2-Abgabe soll Anreize zur Senkung des Energieverbrauchs schaffen. Doch statt Mieter zur Verantwortung zu ziehen, werden Vermieter zur Kasse gebeten. So steigen die Nebenkosten weiter, ohne dass Vermieter ausreichende Investitionsanreize für energetische Sanierungen erhalten.Eingeschränkte Handhabe bei vertragswidrigem MieterverhaltenTrotz ihres Eigentums haben viele Vermieter kaum realistische Möglichkeiten, unangemessenes Verhalten von Mietern zu sanktionieren oder den Mietvertrag zu kündigen, selbst wenn Zahlungen ausbleiben oder Schäden an der Wohnung entstehen. Die umfangreichen gesetzlichen Vorgaben und Kündigungsschutzregelungen führen dazu, dass Fehlverhalten oft nur schwer oder gar nicht geahndet werden kann. Dies erhöht das finanzielle Risiko für private Vermieter und wirkt sich zusätzlich dämpfend auf die Bereitschaft aus, neue Wohnungen zu vermieten oder zu bauen.Steigende Kosten erfordern MieterhöhungenZusätzlich zu den rechtlichen Einschränkungen kommen steigende Material- und Handwerkerpreise, die eine kontinuierliche Instandhaltung verteuern. Viele Mieterhöhungen resultieren daher nicht aus spekulativen Motiven, sondern aus der Notwendigkeit, Immobilien in einem bewohnbaren Zustand zu halten. In Regionen ohne Mietspiegel fehlen oft belastbare Vergleichsdaten, was den Handlungsspielraum der Vermieter weiter einschränkt und zu Unsicherheiten führt.Die Plattform www.mietspiegel.com kann durch die Vernetzung von privaten Vermietern den Zugang zu ortsübliche Vergleichsmieten erleichtern, aber die eigentliche Aufgabe wäre es, wirklich faire Rahmenbedingungen zu schaffen.Reformbedarf für eine nachhaltige WohnungsmarktpolitikDie Immobilien Haus und Wohnung GmbH sieht dringenden Handlungsbedarf, um private Investitionen wieder attraktiver zu machen. Dazu gehören:- Vereinfachte Genehmigungsverfahren für den Wohnungsbau- Reduzierung bürokratischer Hürden für private Vermieter- Anpassung des Mietrechts, um faire Rahmenbedingungen für beide Seiten zu gewährleistenOhne eine grundsätzliche Neubewertung der regulatorischen Maßnahmen wird sich die angespannte Lage am Wohnungsmarkt weiter verschärfen. Pressekontakt:Andreas BergmeierTelefon: +49 (0)8761 - 304 190E-Mail: presse@mietspiegel.com