Herausforderungen und Chancen im Wandel

Der globale Handel mit Agrarrohstoffen ist weiterhin von Veränderungen geprägt, die sich auch auf das Tagesgeschäft von TIMBERFARM auswirken. Insbesondere das in Côte d'Ivoire eingeführte Exportverbot für unverarbeitete Rohstoffe wie Kautschuk, Cashew und Stärke hat 2024 erhebliche Marktauswirkungen gehabt, von denen auch TIMBERFARM betroffen gewesen ist. Die Maßnahme der ivorischen Regierung verfolgt ein klares Ziel: Das Land möchte stärker an der Wertschöpfung der lokal angebauten Rohstoffe partizipieren, indem diese vor Ort verarbeitet werden müssen. Diese Strategie ist nachvollziehbar und zeigt erste Erfolge. Dennoch führte die Umstellung zu Verwerfungen am Markt, hauptsächlich in der ersten Jahreshälfte 2024, da sich internationale Akteure an die neuen Gegebenheiten anpassen mussten.



Vorausschauende Investitionen sichern die Marktposition

TIMBERFARM hat frühzeitig auf diese Entwicklungen reagiert und strategisch in Verarbeitungsanlagen investiert. Die Kautschukfabriken YAMOUSSOUKRO und SAN PEDRO sind Beispiele dafür, wie vorausschauendes Handeln nicht nur Anpassung ermöglicht, sondern auch Wettbewerbsvorteile schafft. Während SAN PEDRO bereits seit Mitte 2023 in Betrieb ist und Crepe-Kautschuk für den asiatischen Markt produziert, hat YAMOUSSOUKRO erst kürzlich den Betrieb aufgenommen und verarbeitet Rohkautschuk zu TSR-Kautschuk. Beide Fabriken entsprechen der von Côte d'Ivoire geforderten Verarbeitungspolitik und positionieren TIMBERFARM langfristig als wichtige Akteurin in der Region.



Insbesondere die Produktion von Crepe-Kautschuk in der Fabrik SAN PEDRO ist erwähnenswert. Obwohl hier der Rohkautschuk nur rudimentär verarbeitet wird (Wasser wird ausgepresst und der Rohkautschuk zu Matten gewalzt) und de facto von den Abnehmern als Rohkautschuk betrachtet wird, darf Crepe-Kautschuk weiterhin ohne Auflagen exportiert werden. Asiatische Kautschukfabriken schätzen diese Kategorie von Produkten besonders, da sie flexibel weiterverarbeitet werden können. Sollte es zu Änderungen bei den Exportvorschriften kommen, wäre SAN PEDRO mit geringem Aufwand in der Lage, ihre Produktion anzupassen und exportfähige Endprodukte zu produzieren.



Diversifizierung als strategischer Fokus

Neben den Verarbeitungsanlagen in Côte d'Ivoire treibt TIMBERFARM auch die Diversifizierung mit anderen Rohstoffen und Ländern voran. Kakao und Kautschuk aus Guinea und Togo sowie Stärke aus Asien für den US-Markt sind Beispiele für die wachsende geografische und produktspezifische Vielfalt. Die Strategie zielt darauf ab, Abhängigkeiten zu reduzieren, neue Märkte zu erschließen und das eigene Vertriebsnetz auch für andere Produkte einzusetzen.



Zsammenarbeit als Schlüssel zum Erfolg

Eine der größten Herausforderungen bleibt die Zusammenarbeit mit lokalen Mitarbeitern und Partnern. Die Einführung und Einhaltung internationaler Standards sowie der Aufbau von Vertrauen und Loyalität erfordern Zeit und Engagement. TIMBERFARM zeigt jedoch, dass mit einer Kombination aus menschlicher Hartnäckigkeit und Geduld nachhaltige Erfolge möglich sind.



Dynamik prägt das Geschäft

Der Rohstoffhandel bleibt ein dynamisches Geschäftsfeld, das TIMBERFARM mit einer klaren strategischen Ausrichtung und gezielten Investitionen aktiv gestaltet. Die jüngsten Entwicklungen unterstreichen, wie wichtig Flexibilität, Weitsicht und ein starkes Netzwerk in einem sich ständig wandelnden Marktumfeld sind.

