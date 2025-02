© Foto: picture alliance / abaca | ABACA

Nikola-Aktien stürzen am Freitag ab, nachdem das Wall Street Journal berichtet hat, dass der Hersteller von Wasserstoff-LKWs kurz vor der Insolvenz steht.Die Aktien von Nikola sind am Freitag stark eingebrochen, nachdem das Wall Street Journal berichtete, dass sich das Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten befindet und möglicherweise kurz vor der Insolvenz steht. Laut Insidern arbeitet Nikola mit der Kanzlei Pillsbury Winthrop Shaw Pittman zusammen, um Optionen wie einen Verkauf oder eine Umstrukturierung zu prüfen. Bereits vor zwei Wochen fiel die Aktie stark, nachdem Verkaufspläne die Runde machten. Die Wasserstoff-Aktie stürzte im vorbörslichen Handel um bis zu 32 Prozent auf nur …