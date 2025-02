Linz (www.anleihencheck.de) - Gestern Nachmittag hat die Bank of England den Leitzins von 4,50% auf 4,25% gesenkt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Zwei Mitglieder des neunköpfigen Komitees für Geldmarkpolitik hätten die Zinsen auf 4,00% senken wollen. Mit dem heutigen Votum sei die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass es zu einer weiteren Zinssenkung beim nächsten Treffen der Notenbanker im März kommen werde. Die Zentralbank begründe ihr gestriges Vorgehen mit wesentlichen Fortschritten in der Inflationsbekämpfung. Der möglicherweise wiederkehrende kurzfristige Anstieg der Inflation werde als wenig wesentlich angesehen, weil die Zentralbank gleichzeitig von einem Ausbleiben von Zweitrundeneffekten ausgehe. In den letzten veröffentlichten Daten von Mitte Januar sei die jährliche Inflation und die Kerninflation mit respektive 2,5% und 3,2% leicht unter den Erwartungen geblieben. Auch der Einzelhandelspreisindex für die privaten Haushalte sei mit einem Wert von 3,5% unter den erwarteten 3,8% gewesen. Das Wachstum der britischen Wirtschaft bleibe weiterhin niedrig und es werde auch nicht davon ausgegangen, dass sich dies in der kurzen Frist ändere. (07.02.2025/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...