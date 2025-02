XRP-ETFs vor Zulassung: Kryptomarkt steht vor bedeutenden Entwicklungen

Die Kryptowelt steht vor einer wichtigen Entwicklung, da die Cboe bei der SEC Anträge für XRP-ETFs eingereicht hat. Mit der Einreichung der 19b-4-Anträge für die XRP-ETFs von vier renommierten Vermögensverwaltern - Bitwise, 21Shares, WidomTree und Canary Capital - rückt die Genehmigung der ersten XRP-ETFs in den USA in greifbare Nähe.

SEC-Entscheidung steht bevor: Positive Signale für XRP-ETFs

Die SEC hat nun 240 Tage Zeit, um über die Anträge zu entscheiden, was einem Entscheidungszeitraum bis Anfang Oktober entspricht. Die Aussichten für eine Zulassung werden als sehr positiv eingeschätzt, besonders nach dem Rücktritt des ehemaligen SEC-Vorsitzenden Gary Gensler und der Ernennung des kryptofreundlichen Paul Atkins als seinem Nachfolger.

Die neue US-Regierung zeigt sich zunehmend aufgeschlossen gegenüber Kryptowährungen, was sich auch in der Ernennung von David Sacks als Beauftragtem für KIs und Blockchains widerspiegelt. Seine positive Haltung gegenüber Kryptowährungen und die Untersuchung von Bitcoin als mögliche strategische US-Reserve unterstreichen den Wandel in der regulatorischen Landschaft.

Weitere Krypto-ETFs in der Pipeline

Neben XRP stehen auch andere Kryptowährungen im Fokus der ETF-Entwicklung. Für Solana wurden bereits von verschiedenen Vermögensverwaltern wie VanEck, 21Shares und Grayscale Anträge eingereicht. Auch für Litecoin werden weitere Entwicklungen erwartet.

Besonders interessant ist die Entwicklung im Bereich der Memecoins, wo Unternehmen wie Bitwise, REX Shares und Osprey Funds ETF-Anträge für Dogecoin und andere populäre Tokens gestellt haben. Diese Entwicklung zeigt die zunehmende Institutionalisierung des Kryptomarktes.

Meme Index: Innovatives Projekt im Presale

Der Meme Index bietet Anlegern eine neue Möglichkeit, in den Memetoken-Sektor zu investieren. Der $MEMEX-Coin ist aktuell im Presale für 0,0159077 USD erhältlich und bietet eine anfängliche Staking-Rendite von 668 Prozent.

Die Besonderheit des Projekts liegt in seinem demokratischen Ansatz: Tokeninhaber können über die Aufnahme von Coins in die Indizes abstimmen. Mit der Möglichkeit einer zukünftigen Börsenlistung und der schrittweisen Preiserhöhung während des Vorverkaufs bietet sich frühen Investoren eine interessante Einstiegsmöglichkeit.

