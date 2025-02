Lorenz (ots) -Wenn die ersten warmen Sonnenstrahlen die Landschaft zum Leben erwecken, entfaltet die Region Mondsee-Irrsee im Herzen des Salzkammerguts ihren unvergleichlichen Frühlingszauber. Nur 30 Minuten von Salzburg entfernt erleben Sie die perfekte Mischung aus Natur, Aktivität und Entspannung.Die idyllische Lage zwischen sanften Hügeln, beeindrucken Bergen und glitzernden Seen lädt ein, die Frühlingszeit in vollen Zügen zu genießen. Egal, ob Sie eine romantische Bootstour unternehmen, bei einer Wanderung entlang der blühenden Wiesen die frische Luft einatmen, eine Radtour rund um die Seen machen oder sich auf einem der einladenden Aussichtspunkte vom spektakulären Panorama verzaubern lassen - hier findet jeder sein persönliches Frühlingsglück.Frühling in Mondsee bedeutet zugleich auch den Start in die Golfsaison. Ab April öffnen die beiden Golfplätze ihre Türen. Die 18-Loch Golfanlage am Mondsee besticht durch ihre beeindruckende Lage direkt am See, während der 9-Loch-Golfplatz Drachenwand mit seinem traumhaften Panorama und der alpinen Kulisse begeistert. Nach einer entspannten Runde Golf laden gemütliche Restaurants und Cafés rund um die Plätze dazu ein, den Tag genussvoll ausklingen zu lassen.Doch der wahre Tipp dieser Region ist das nur 3 km vom Mondsee entfernte 4 Sterne Superior Hotel Eichingerbauer, ein Meisterwerk aus Gastfreundschaft und Wohlfühlcharme. Ein Hotel, das nicht nur Ihre Bedürfnisse erfüllt, sondern Ihre Urlaubswünsche errät, bevor Sie sie selbst kennen.Warum das Hotel Eichingerbauer?Ganz einfach: Weil hier das Wort "Gast" noch von Herzen kommt und Sie als Mensch wahrgenommen werden. Familie Sperr-Lehr als auch das Gute-Laune-Team schaffen eine Atmosphäre, die Ihnen das Gefühl gibt, bei Freunden zu wohnen - Freunde mit einem außergewöhnlich guten Geschmack.Die perfekte Mischung aus Tradition und Moderne macht dieses Hotel einzigartig.Ob es die gemütlichen Zimmer und luxuriösen Suiten mit einem Hauch alpiner Eleganz sind, der bezaubernde SPA-Bereich, der Ihre Verspannung in Luft auflöst, oder die ausgezeichnete Kulinarik, die zwischen österreichischer Bodenständigkeit und feiner Gourmetkunst hin- und her balanciert. Hier erleben Sie Genuss auf höchstem Niveau.Jeder Tag fühlt sich wie ein kleines Abenteuer an - oder wie ein großes. Direkt vom Hotel aus können Sie das Mondseeland mit dem E-Bike erkunden, die mystische Drachenwand erwandern oder am hoteleigenen Badeplatz am Mondsee die Sonne genießen. Besonders Golfliebhaber werden begeistert sein, denn die beiden Golfplätze der Region liegen in unmittelbarer Nähe und 5 weitere im Umkreis von nur 20 Autominuten.Also: Warten Sie nicht länger! Machen Sie sich auf den Weg ins Mondseeland und lassen Sie sich vom Salzkammergut und dem 4-Sterne-Superior Hotel Eichingerbauer verzaubern. Und wenn Sie Ihren Freunden davon erzählen, tun Sie das ruhig mit einem Augenzwinkern. Geheimtipps wie diesen teilt man schließlich nur mit den Allerbesten.Eichingerbauer's Feiertagsspecial zu Ostern vom 18. bis 21.04.2023 Übernachtungen in der gebuchten Kategorie ab EUR 471,00 pro Person inklusive:- vielfältiges Buffet am Morgen, Betreuung durch Frühstückskoch- 4-Gang-Genießermenü am Abend- Eichingerbauer Wohlfühlpaket mit Eisbaden im Mondsee- Beauty-Gutschein EUR 25,00 (bei einem Behandlungswert ab EUR 50,00)Hotel Eichingerbauer, wo Ihr Urlaubsglück zu Hause ist: www.eichingerbauer.atPressekontakt:Hotel Eichingerbauer ****superiorFamilie Sperr-LehrlEich 34A-5310 Sankt Lorenz bei MondseeTelefon: +43 6232 26580Mail: info@eichingerbauer.atWeb: https://www.eichingerbauer.atPressekontakt:Maria Liebeweinml@dimaconcept.dewww.urlaubsinspirationen.comOriginal-Content von: Eichingerbauer Hotel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161056/5966451