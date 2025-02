Die Mercedes-Benz Group verzeichnete am Freitagmorgen einen merklichen Kursrückgang an der Börse. Der Aktienkurs des Stuttgarter Automobilherstellers rutschte im frühen XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 57,10 Euro ab, nachdem das Papier bereits mit Verlusten in den Handelstag gestartet war. Diese Entwicklung steht im Kontrast zu den durchaus optimistischen Einschätzungen der Marktanalysten, die im Durchschnitt ein Kursziel von 67,67 Euro für die Aktie prognostizieren, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial von mehr als 18 Prozent bedeutet.

Dividendenaussichten und Geschäftsentwicklung

Die Geschäftszahlen des Unternehmens zeigen eine gewisse Abschwächung im operativen Geschäft. Im letzten Quartal sank der Gewinn je Aktie auf 1,66 Euro, verglichen mit 3,44 Euro im Vorjahreszeitraum. Auch der Umsatz verzeichnete einen Rückgang um 7,18 Prozent auf 34,53 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 9,85 Euro. Die Dividendenpolitik des Konzerns bleibt jedoch weiterhin attraktiv für Anleger, auch wenn die erwartete Ausschüttung für das laufende Jahr mit 4,34 Euro unter der Vorjahresdividende von 5,30 Euro liegen dürfte.

Anzeige

Mercedes-Benz-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Mercedes-Benz-Analyse vom 7. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Mercedes-Benz-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Mercedes-Benz-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 7. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Mercedes-Benz: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...