Warren Buffett hat sein Engagement in VeriSign Anfang Januar weiter ausgebaut - ein klares Zeichen für sein Vertrauen in das Unternehmen. Mit seinen jüngsten Aktienkäufen setzt er auf die stabile Marktposition des Domain-Dienstleisters. VeriSign veröffentlichte am Donnerstag Geschäftszahlen für das vierte Quartal, das sind die Details. VeriSign konnte im vierten Quartal von der anhaltenden Nachfrage nach Domainregistrierungen profitieren, da Unternehmen ihre digitale Präsenz weiter ausbauen. Dies ...

Den vollständigen Artikel lesen ...