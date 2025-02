Zahlreiche amerikanische Investmentbanken haben in der jüngsten Zeit die Kursziele für die Aktie des IT-Sicherheitsunternehmens Cloudflare nach oben angepasst. Mit den am Donnerstag veröffentlichten Zahlen dürften sich zahlreiche Analysten in ihrer Einschätzung bestätigt fühlen; die Aktie legt im europäischen Handel knapp zehn Prozent zu. Cloudflare lieferte beeindruckende Zahlen für das vierte Quartal. Das Unternehmen übertraf die Erwartungen der Analysten mit einem bereinigten Gewinn je Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...