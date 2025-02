© Foto: Beata Zawrzel - NurPhoto

Die US-Wirtschaft hat im Januar nur 143.000 neue Arbeitsplätze geschaffen, aber die Arbeitslosenquote ist auf 4 Prozent gesunken. Wie reagiert der Markt?Die Schaffung von Arbeitsplätzen in den USA war im Januar schwächer als erwartet, wie das Bureau of Labor Statistics am Freitag berichtete. Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft stieg im Monatsverlauf um 143.000, was unter den nach oben korrigierten 307.000 im Dezember und unter der von Dow Jones prognostizierten Zahl von 169.000 liegt. Die Arbeitslosenquote sank leicht auf 4 Prozent. Der Bericht enthielt auch erhebliche Korrekturen. So wurde die Zahl der im Dezember neu geschaffenen Arbeitsplätze von zuvor 256.000 auf …