Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der kommenden Berichtswoche werden die Verbraucherpreisdaten zum Januar veröffentlicht, so die Analysten der Helaba.In den vergangenen drei Monaten habe der Preisauftrieb ohne Energie und Nahrungsmittel im Schnitt bei knapp 0,3% pro Monat gelegen, was einer annualisierten Rate von 3,3% entspreche. Dies sei für die FED weiterhin zu hoch. Gemessen an der trägeren Vorjahresrate habe sich weder bei der Kernteuerung noch bei der Gesamtrate seit Mitte 2024 per Saldo etwas verbessert (Schaubild). Die Gesamtteuerung habe im Dezember 2024 bei 2,9% gelegen. Im Januar dürfte der Verbraucherpreisindex, u.a. dank höherer Benzinpreise, um 0,3% gg. Vm. (2,9% gg. Vj.) zugelegt haben (Kernindex: 0,2% gg. Vm., 3,1% gg. Vj.). ...

