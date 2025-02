© Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

Während Ripple seine monatlichen XRP-Verkäufe fortsetzt, prognostiziert ein Bulle eine explosiven Rallye - die den Kurs schließlich auf über 8 US-Dollar katapultieren könnte.Ripple hat am 1. Februar 2025 eine Milliarde XRP-Token aus seinen Treuhandkonten freigegeben. Bei einem Kurs von 2,56 US-Dollar pro Token entspricht dies einem Gesamtwert von rund 2,56 Milliarden US-Dollar. Wie in den vergangenen Monaten könnten bis zu 300 Millionen XRP für den Verkauf auf den Markt kommen. Seit der Einführung des Escrow-Systems im Jahr 2017 gibt Ripple monatlich 1 Milliarde XRP-Token frei. Ein Teil bleibt für interne Zwecke reserviert, während der Rest in den Handel gelangt. Im Januar 2025 führte der …