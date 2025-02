DJ MÄRKTE EUROPA/Porsche AG bremst DAX nicht aus - Rekordhoch

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte treten am Freitagnachmittag auf der Stelle. Der DAX markierte am Vormittag ein Rekordhoch bei 21.945 Punkten. Selbst das deutliche Minus in der Aktie der Porsche AG von 5,9 Prozent kann den Aufwärtsdrang des Index nicht ausbremsen. Der DAX notiert aktuell mit 21.899 Punkten kaum verändert. Die vergangenen beiden Wochenenden bargen zudem ein gewisses Schlagzeilenrisiko - Deepseek und US-Zölle - in Folge die Aktinemärkte jeweils deutlich tiefer in die neue Woche starteten. Von daher fahren Anleger ihr Risiko nicht weiter hoch. Der Euro-Stoxx-50 notiert 0,2 Prozent tiefer bei 5.345 Punkten.

EU nächstes Ziel von Trumps Zollangriffen

Die Europäische Union (EU) ist für Mark Dowding, Fixed Income CIO bei RBC BlueBay AM, das nächste Ziel von Trumps Zollangriffen. Es scheine, als könnten jederzeit EU-Zölle in Höhe von 25 Prozent angekündigt werden. Diese könnten vermutlich auf etwa 10 Prozent gesenkt werden, sofern die EU keine Vergeltungsmaßnahmen ergreife und sich verpflichte, sowohl die Verteidigungsausgaben zu erhöhen als auch mehr Energie und landwirtschaftliche Erzeugnisse aus den USA zu kaufen. Für ihn sei jedoch nicht klar, ob die EU bereit ist, auf solche Forderungen einzugehen.

Die leicht unterhalb der Erwartung ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten lieferten kaum Impulse. Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft stieg im Januar um 143.000, was unter den Konsenserwartungen lag, jedoch innerhalb der Prognosespanne. Marktstratege Michael Brown von Pepperstone hält es für wahrscheinlich, dass die US-Notenbank vorerst an der Seitenlinie bleibT, da dem "Überspringen" im Januar eine längere "Pause" im Lockerungszyklus folgen dürfte, vor allem da der Arbeitsmarkt weiterhin gut laufe. Der Euro handelt mit 1,0385 Dollar kaum verändert.

Porsche AG mit Gewinnwarnung schwach

Die Porsche AG geht in die Offensive - und das nicht bei Elektroautos. Die Sportwagenschmiede will das Produkt-Portfolio um zusätzliche Autos mit Verbrennungsmotor und Plug-in-Hybrids erweitern. Das operative Ergebnis und der Netto-Cashflow könnten von den Maßnahmen um bis zu etwa 800 Millionen Euro gedrückt werden. Das Margenziel der Porsche AG wird als Bremser für den Kurs ausgemacht.

Der Strategieschwenk wird von der UBS durchaus als Chance begriffen, allerdings dürften Umsetzung und letztlich die Auswirkungen der Maßnahmen auf die Finanzkennziffern einige Zeit in Anspruch nehmen. Auch der Austausch einiger Vorstandsmitglieder, einschließlich des Finanzvorstands, seien eine Gelegenheit für einen Neustart, um das Unternehmen operativ wieder auf Kurs zu bringen.

Die vorläufigen Eckwerte von Talanx (+1,0%) für das Jahr 2024 fielen weitgehend wie vom Markt erwartet aus, wie die LBBW anmerkt. Die Versicherungserträge seien um 11 Prozent und das Nettoergebnis um 25 Prozent gestiegen, sodass das Unternehmensziel übertroffen und die Marktprognosen erreicht worden seien.

Die Ergebnisse von L'Oreal waren nach Einschätzung der RBC durchwachsen. Nach den negativen Kommentaren anderer Konsumgüterunternehmen mit Blick auf China habe L'Oreal in Nordasien nur leicht unter den Erwartungen abgeschnitten. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 klinge optimistisch, auch wenn wie erwartet keine Zahlen genannt worden seien. Derweil sei der Umsatzrückgang in Nordamerika und Lateinamerika eine Überraschung. Für das Papier geht es 3,8 Prozent nach unten.

Die starken Geschäftszahlen von Vinci (+2,6%) könnten das Interesse an Bautiteln weiter stärken. Nettogewinn und Dividende liegen über den Erwartungen, der Cashflow hat diese sogar deutlich geschlagen.

Der Reigen starker Geschäftszahlen im Bankensektor setzt sich auch zum Wochenausklang fort. Danske Bank gewinnen 7,7 Prozent. Sowohl Gewinn als auch geplante Dividendenausschüttung sind deutlich höher als erwartet ausgefallen. Auch der Ausblick wird als positiv eingeschätzt, das Aktienrückkaufprogramm fiel allerdings etwas kleiner aus als erwartet.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.345,41 -0,2% -11,22 +9,2% Stoxx-50 4.657,29 -0,1% -4,36 +8,1% DAX 21.898,75 -0,0% -3,67 +10,0% MDAX 27.120,77 +0,2% 61,42 +6,0% TecDAX 3.804,06 -0,6% -23,70 +11,3% SDAX 14.714,04 -0,0% -2,87 +7,3% FTSE 8.707,86 -0,2% -19,42 +7,5% CAC 7.991,95 -0,2% -15,67 +8,3% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,40 +0,02 +0,04 US-Zehnjahresrendite 4,49 +0,05 -0,08 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:14 Uhr Do, 17:19 Uhr % YTD EUR/USD 1,0385 +0,0% 1,0377 1,0374 +0,3% EUR/JPY 157,41 +0,1% 157,58 157,51 -3,4% EUR/CHF 0,9423 +0,3% 0,9407 0,9386 +0,4% EUR/GBP 0,8333 -0,2% 0,8347 0,8342 +0,7% USD/JPY 151,58 +0,1% 151,86 151,83 -3,7% GBP/USD 1,2463 +0,2% 1,2432 1,2436 -0,4% USD/CNH (Offshore) 7,2904 +0,0% 7,2910 7,2887 -0,6% Bitcoin BTC/USD 100.026,60 +3,2% 96.953,65 97.403,70 +5,7% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,37 70,61 +1,1% +0,76 +0,2% Brent/ICE 74,90 74,29 +0,8% +0,61 +0,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 55,37 54,19 +2,2% +1,18 +7,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.876,83 2.856,20 +0,7% +20,63 +9,6% Silber (Spot) 32,49 32,24 +0,8% +0,26 +12,5% Platin (Spot) 996,75 990,40 +0,6% +6,35 +9,9% Kupfer-Future 4,58 4,46 +2,7% +0,12 +13,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 07, 2025 09:57 ET (14:57 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.