DJ Sartorius will für Geschäftsjahr 2024 stabile Dividende zahlen

DOW JONES--Der Labor- und Pharmaausrüster Sartorius will seinen Aktionären für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende auf Vorjahresniveau zahlen. Der Aufsichtsrat des DAX-Konzerns habe der Empfehlung des Vorstands zugestimmt, der Hauptversammlung am 27. März eine stabile Dividende von 0,74 Euro je Vorzugsaktie und 0,73 Euro je Stammaktie vorzuschlagen. Damit würde die Ausschüttungssumme 50,7 Millionen Euro betragen. Die Dividende wird am 1. April ausgezahlt.

February 07, 2025 10:12 ET (15:12 GMT)

