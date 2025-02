Der auf Ratenzahlung spezialisierte US-Finanzdienstleister Affirm hat am Donnerstagabend starke Zahlen für das zweite Geschäftsquartal (bis Ende Dezember) präsentiert. Vor allem der überraschende Sprung in die Gewinnzone kommt bei den Anlegern hervorragend an. Die Aktie springt im US-Handel am Freitag um 20 Prozent nach oben."Buy now, pay later" - kurz BNPL - boomt und hat dem US-Fintech Affirm im wichtigen Weihnachtsquartal zu kräftigem Wachstum verholfen. Das in San Francisco ansässige Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...