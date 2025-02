Los Angeles, Kalifornien (ots) -Creative Visions, eine bahnbrechende Non-Profit-Organisation, die kreative Aktivisten weltweit unterstützt, und FENIX360, eine innovative, creator-zentrierte digitale Plattform, geben stolz ihre strategische Partnerschaft bekannt, um Impact-Storytelling und kreativen Aktivismus auf globaler Ebene zu stärken.Diese Zusammenarbeit vereint die Mission von Creative Visions, Impact-Storyteller zu fördern, die kulturellen Wandel vorantreiben, mit der bahnbrechenden Plattform von FENIX360. Die Plattform ermöglicht es Kreativen, nachhaltige Karrieren durch direkte Fan-Interaktion und vielfältige Einnahmequellen aufzubauen.Inspiriert vom Leben und Vermächtnis des Künstlers und Reuters-Fotojournalisten Dan Eldon setzt sich Creative Visions für kreativen Aktivismus ein, indem es Kreative mit den notwendigen Ressourcen und Netzwerken verbindet, um ihre Stimme zu verstärken und drängende soziale Probleme anzugehen. Durch Beratungen, Networking-Möglichkeiten, kuratierte Veranstaltungen sowie Jugend- und Bildungsinitiativen wird eine Bewegung kreativer Changemaker aufgebaut."Diese Partnerschaft mit FENIX360 steht für eine kraftvolle Übereinstimmung unserer Werte und Visionen", sagte Pat Chandler, CEO von Creative Visions. "Durch die Verbindung unserer Expertise in der Förderung kreativer Aktivisten mit der innovativen Plattform von FENIX360 eröffnen wir Impact-Storytellern neue Möglichkeiten, ein größeres Publikum zu erreichen und gleichzeitig nachhaltige Karrieren aufzubauen."Durch diese Zusammenarbeit erhält das Netzwerk aus Kreativen und Impact-Storytellern von Creative Visions Zugang zu den umfassenden Tools von FENIX360, darunter:- Anpassbare persönliche Apps, die einzelne Videos in immersive kreative Erlebnisse verwandeln- Vielfältige Einnahmequellen durch Werbung, Live-Streaming und Marktplatzfunktionen- Volle Kontrolle und Eigentum über eigene Inhalte und Fanbeziehungen- Erweiterte Präsentations-Tools für verschiedene Medienformate- Ein integrierter Marktplatz für Merchandise, NFTs, Tickets und exklusive Erlebnisse- Zentrale Social-Media-Management-Tools zur Optimierung der Interaktion über mehrere Plattformen hinweg"Wir bewundern zutiefst das Engagement von Creative Visions, kreative Aktivisten zu stärken, die positive Veränderungen vorantreiben", sagte Allan Klepfisz, CEO von FENIX360. "Diese Partnerschaft passt perfekt zu unserer Mission, sicherzustellen, dass Kreative sich finanziell absichern können, während sie ihre künstlerische Vision verfolgen und eine bedeutsame Wirkung erzielen."Über Creative VisionsCreative Visions unterstützt Künstler, Filmemacher, Musiker und andere Medienschaffende dabei, durch Storytelling auf wichtige gesellschaftliche Themen aufmerksam zu machen und positive Veränderungen zu bewirken - eines der wirkungsvollsten Mittel, um eine gerechtere, mitfühlendere und nachhaltigere Welt zu schaffen. Als Non-Profit-Organisation und NGO der Vereinten Nationen unterstützt das Impact-Education-Programm von Creative Visions Jugendliche, Pädagogen und Changemaker dabei, Medien, Kunst und Technologie gezielt einzusetzen, um sich für Themen einzusetzen, die ihnen am Herzen liegen. Weitere Informationen unter www.creativevisions.org.Über FENIX360FENIX360 ist eine revolutionäre digitale Plattform, die Kreative dabei unterstützt, nachhaltige Karrieren durch direkte Fan-Interaktion und vielfältige Einnahmequellen aufzubauen. Mit innovativen Tools für Content-Erstellung, Publikumsbindung und Marktplatzentwicklung ermöglicht FENIX360 Künstlern, mit Fan-Bases jeder Größe erfolgreich zu sein. Die Plattform bietet anpassbare Apps, NFT-Funktionen und ein integriertes Social-Media-Management, das die Art und Weise, wie Künstler mit ihrem Publikum interagieren und ihre Werke monetarisieren, neu definiert. Weitere Informationen unter www.fenix360.com.Pressekontakt:Charlotte WilhelmEVP | Operations & DevelopmentFENIX360 | Nordamerikacharlotte@fenix360.comOriginal-Content von: FENIX360, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177793/5966582