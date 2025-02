Nikola steckt in einer existenziellen Krise: Die Aktie des Wasserstoff-LKW-Herstellers ist um über 99 % eingebrochen, und Berichte über eine drohende Insolvenz lassen Anleger in Panik verfallen. Finanzielle Engpässe, technische Probleme und der Skandal um Ex-CEO Trevor Milton haben das Unternehmen an den Rand des Abgrunds gebracht. Sollte Nikola keine Rettungslösung finden, droht dem einst hochgehandelten Zukunftsunternehmen das endgültige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...