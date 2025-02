© Foto: Rafael Henrique - picture alliance

Der deutsch-niederländischen Diagnostikkonzerns Qiagen hat eine turbulente Börsenwoche hinter sich. Keine DAX-Wert hat in diesem Jahr bislang schlechter abgeschnitten.Ende Januar dürften sich Aktionäre von Qiagen über einen zusätzlichen Geldsegen freuen. Das Unternehmen hat ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 300 Millionen US-Dollar abgeschlossen - Teil eines langfristigen Plans, bis 2028 mindestens 1 Milliarde US-Dollar an die Aktionäre zurückzuführen. Und obwohl auch die Quartalszahlen in dieser Woche die Erwartungen der Analysten überrtreffen konnten, bekommt die Aktie derzeit kein Bein auf den Boden. Mehrfach fanden sich die Papiere in den vergangenen Tagen auf der Verliererseite …