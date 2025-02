US-Arbeitsmarktdaten (NFP) im Fokus. DAX, BTC, Gold & die Aktien der Woche mit PayPal, Roblox & Co.

Anzeige / Werbung

Darauf blicken wir vor den wichtigen US-Arbeitsmarktdaten und ordnen diese im Kontext der bereits erfolgten Daten in dieser Woche ein. Wie wirkt sich dies auf Bitcoin, Gold und den Euro-Dollar aus? Auch dieses Assets analysierten wir im ersten Teil des Videos.

Mit Spannung erwarteten wir die Arbeitsmarktdaten aus den USA und kommentierten diese live um 14.30 Uhr.

Mit 143.000 neuen Stellen schwächer fielen diese deutlich schwächer als erwartet aus. Di Prognose lag bei sogar bei einem Zuwachs von 170.000 Stellen, nachdem die Daten für November und Dezember insgesamt um 100.000 Stellen nach oben revidiert wurden und auf nun: November 49.000 Stellen mehr auf 261.000 und Dezember +51.000 Stellen auf nun 307.000 Stellen. Damit halbierte sich die Zahl sogar im Monatsvergleich!

Die US-Stundenlöhne liegen mit +0,5% zum Vormonat deutlich höher als erwartet, und mit +4,1% zum Vorjahresmonat ebenso, was für eine anziehende Inflation spricht. Die Prognose war +0,3% zum Vormonat und +3,8% zum Vorjahresmonat, im Vormonat lagen wir bei +0,3% und +3,9%. Diese Zahl wurde aber auf 4,1% nach oben revidiert. Somit verfestigte sich die US-Arbeitslosenquote auf 4,0% nach einer Prognose von 4,1% und selbigem Stand im Vormonat.

Im ersten Effekt stiegen die Aktienmärkte kurz an, fielen dann aber auf ein neues Tagestief, der DAX inklusive. Über die Interpretation und die Zinserwartung seitens der Fed nach solchen Daten sprachen wir vor dem Blick auf Einzelwerte ausführlich. Alle Charts hast Du mit dem NanoTrader sehen können.

Eng verbunden mit dem Anstieg der Kryptos in jüngster Zeit war MicroStrategy verbunden. Doch das Unternehmen selbst macht seit 4 Quartalen keinen Gewinn. Hilft hier die Umbenennung in "Strategy", welche mit den Quartalszahlen verbunden kommuniziert wurde?

Unter Druck geriet gestern Amazon nach einem schwachen Ausblick im Zuge der Earnings, wohingegen das vierte Quartal sehr gut war. Genauso erging es in dieser Woche auch dem Fahrdienstleiter Uber, der Rekordergebnisse präsentierte.

Einer der größeren Verlierer war zudem der Zahlungsdienstleister PayPal. Die Wachstumsstory kommt ins Stocken, dennoch sind die Daten als solide zu bezeichnen. Dies kann man auch Roblox unterstellen, wobei das Wachstum auf der Spieleplattform nicht mehr die großen Raten der Vergangenheit zeigt und noch immer kein Gewinn erwirtschaftet wird.

Über mangelnde Gewinne muss sich Apple keine Sorgen machen. Ein neues "preiswertes iPhone" könnte schon nächste Woche in die Stores kommen, wird am Markt gemunkelt. Damit ist Apple weiterhin der wertvollste Konzern der Wall Street und verarbeitete die Quartalszahlen sehr schnell.

Mit Blick auf die neue Woche freuen wir uns auf McDonalds, Coca Cola und auch ON Semiconductors, die als jüngster Chipwert in den großen Indizes nun den Beweis antreten müssen, weiterhin eine Daseinsberechtigung zu haben. Die Aktien notieren aktuell am Jahrestief.

