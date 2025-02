DJ Aktien Schweiz knapp behauptet - Defensive Schwergewichte stützen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Freitag im europäischen Kontext gut geschlagen. Mit einem Minus von 0,2 Prozent auf 12.593 Punkte hielt sich der SMI besser als seine meisten europäischen Pendants. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 10 Kursverlierer und 9 -gewinner gegenüber, unverändert schloss eine Aktien. Umgesetzt wurden 19,56 (Donnerstag: 18,51) Millionen Aktien.

Etwas auf die Stimmung drückten insgesamt robuste US-Arbeitsmarktdaten im Januar, weil sie eher gegen weitere Zinssenkungen der US-Notenbank sprechen.

Für eine Stabilisierung sorgten wie so oft die defensiven Schwergewichte. Nestle gingen unverändert und Roche mit einem Plus von 0,5 Prozent aus dem Tag, während Novartis aber um 0,9 Prozent nachgaben. Spitzenreiter war mit der 2,3 Prozent festeren Swisscom-Aktie ein weiterer eher konjunkturunempfindlicher Wert.

Mit einem Plus von 0,9 Prozent reihte sich auch das Schwergewicht UBS weit oben ein. Die Aktie setzte damit ihre Erholungsbewegung fort, nachdem sie im früheren Wochenverlauf im Anschluss an die Vorlage von Geschäftszahlen stark unter Druck geraten war, weil die Zahlen Zweifel an der Durchführbarkeit geplanter Aktienrückkäufe geweckt hatten. Zur Unterstützung trug auch eine Kurszielerhöhung durch die Analysten von Vontobel bei.

Um weitere 1,2 Prozent nach oben ging es mit der am Vortag sehr festen Holcim-Aktie. Auch andere europäische Bauwerte legten erneut zu, nachdem jüngst Spekulationen über einen Waffenstillstand in der Ukraine aufgekommen waren, in dessen Folge das Land dann wieder aufgebaut werden dürfte.

ABB legten um 0,2 Prozent zu, gestützt von der Auflage eines neuen Aktienrückkaufprogramms über 1,5 Milliarden Dollar.

Schlusslicht im SMI waren nachrichtenlos Partners Group (-2,1%).

February 07, 2025 11:43 ET (16:43 GMT)

