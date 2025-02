DJ XETRA-SCHLUSS/DAX schließt nach Rekordhoch im Minus - Porsche AG schwach

DOW JONES--Nach einem erneuten DAX-Rekordstand bei 21.945 Punkten am Freitagvormittag bröckelten die Kurse im weiteren Tagesverlauf ab. Aus dem Handel ging der DAX schließlich mit einem Minus von 0,5 Prozent bei 21.785 Punkten. Es war ein vergleichsweise ruhiger Wochenausklang. Der US-Arbeitsmarktbericht deutet auf keine Schwäche der US-Wirtschaft hin, auch wenn die Zahl der neu geschaffenen Stellen leicht unter den Erwartungen ausfiel. Für etwas mehr Aufmerksamkeit sorgte die Komponente der Infaltionserwartung im Uni-Michigen-Index, die auf Jahresfrist auf 4,3 nach 3,3 Prozent deutlich in die Höhe sprang. In der Folge zogen die US-Zinsen leicht an, was an der Wall Street zu niedrigeren Notierungen, vor allem an der Nasdaq, führte.

Gewinnwarnung von Porsche AG

Die negativen Nachrichten der Automobilhersteller halten an, nun lieferte die Porsche AG einen Gewinnwarnung. Laut Morgan Stanley liegt das für 2025 avisiertes Betriebsergebnis 26 Prozent unter den Konsensschätzungen. Die gesenkte Prognose beziehe sich hauptsächlich auf die schleppende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und die Restrukturierungskosten. Der geplante Strategieschwenk wird von der UBS durchaus als Chance begriffen, allerdings dürften Umsetzung und letztlich die Auswirkungen der Maßnahmen auf die Finanzkennziffern einige Zeit in Anspruch nehmen. Auch der Austausch einiger Vorstandsmitglieder, einschließlich des Finanzvorstands, seien eine Gelegenheit für einen Neustart, um das Unternehmen operativ wieder auf Kurs zu bringen. Porsche AG fielen um 7,2 Prozent, VW um 2,3 Prozent und Porsche SE um 2 Prozent.

Die vorläufigen Eckwerte von Talanx (+0,8%) für das Jahr 2024 fielen weitgehend wie vom Markt erwartet aus, wie die LBBW anmerkte. Die Versicherungserträge seien um 11 Prozent und das Nettoergebnis um 25 Prozent gestiegen, sodass das Unternehmensziel übertroffen und die Marktprognosen erreicht worden seien.

Gerresheimer (+9,5%) schossen nach einem Bloomberg-Bericht in die Höhe, am Nachmittag bestätigte das Unternehmen dann Gespräche mit Private-Equity-Investoren über eine mögliche Übernahme des Verpackungsherstellers. Zur Identität der Interessenten machte Gerresheimer keine Angaben, Bloomberg nannte die Private-Equity-Investoren Warburg, EQT und KKR.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 21.785,42 -0,5% +9,31% DAX-Future 21.870,00 -0,6% +9,47% XDAX 21.776,71 -0,5% +9,82% MDAX 26.967,08 -0,3% +5,36% TecDAX 3.785,48 -1,1% +10,66% SDAX 14.611,88 -0,7% +6,61% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,33 -8 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 10 30 0 3.832,7 68,0 76,0 MDAX 16 30 4 660,4 35,1 35,6 TecDAX 3 26 1 938,8 18,6 25,2 SDAX 16 52 2 97,7 8,0 13,3 ===

February 07, 2025 11:45 ET (16:45 GMT)

