Der führende Anbieter von Automatisierungslösungen Duravant hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Pattyn unterzeichnet.

Duravant LLC ("Duravant"), ein globaler Anbieter von technischen Anlagen und Automatisierungslösungen für die Lebensmittelverarbeitung, Verpackungs- und Materialtransportbranche, gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme der Pattyn Group BV ("Pattyn") getroffen hat, einem Entwickler und Hersteller von Automatisierungssystemen, der auf B2B-Verpackungen spezialisiert ist. Pattyn ist als führender Anbieter umfassender Automatisierungslösungen und Mehrwertdienste für Bag-in-Box-Verpackungsanwendungen anerkannt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Brügge, Belgien, verfügt über mehr als 70 Jahre Erfahrung in der Konstruktion von Maschinen und schlüsselfertigen Systemen für Zähl-, Wiege-, Abfüll- und Verpackungstechnologien für Lebensmittel, Zutaten und verschiedene Non-Food-Sektoren.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Pattyn", sagte Mike Kachmer, Vorsitzender und CEO von Duravant. "Pattyn kann auf eine lange Geschichte in der Bereitstellung hochwertiger Lösungen für einen globalen Kundenstamm in über 80 Ländern zurückblicken. Das beeindruckende Wachstum des Unternehmens ist auf seinen unerschütterlichen Fokus auf Kundenzufriedenheit und den Aufbau langfristiger Beziehungen zurückzuführen, was perfekt mit dem Engagement von Duravant für den Erfolg seiner Kunden übereinstimmt."

Pattyn betreibt sechs spezialisierte Produktionsstätten in Belgien, Frankreich und Spanien und verfügt über Vertriebs- und Serviceabteilungen in Nordamerika und Asien. Das Unternehmen wurde 1952 von Jean Pattyn gegründet und 1976 durch die Vision von Paul Pattyn erweitert. Es entwickelte sich von einem lokalen Unternehmen zu einem weltweiten Anbieter von Verpackungsautomatisierung. Die Eigentümer und Aktionäre der dritten Generation von Pattyn, Stan Pattyn und Lynn Pattyn, sowie der COO von Pattyn, Benjamin de Chilly, führten die Transformation des Unternehmens mit kontinuierlicher Innovation und Entwicklung neuer Verpackungstechnologien, digitaler Angebote und einem serviceorientierten Ansatz von der Planung bis zur Installation und dem vollständigen Aftermarket-Support weiter voran.

"Pattyn kann auf eine starke Erfolgsbilanz solider Leistungen zurückblicken, und wir wissen, dass wir unser Wachstumspotenzial nur mit einem starken Partner ausschöpfen können", so Stan Pattyn. "Durch weitere Investitionen in Produktentwicklung, operative Exzellenz und Expansion in aufstrebende Märkte werden wir nicht nur weiter wachsen, sondern auch in der Lage sein, unsere Kunden und Partner auf der ganzen Welt besser zu bedienen. Duravant ist der perfekte Partner für die Pattyn Group und unsere Mitarbeiter."

"Wir freuen uns sehr, mit Duravant zusammenzuarbeiten und mit ihrer Familie von Weltklasse-Marken zu kooperieren", sagte Lynn Pattyn. "Duravant hat eine führende Position in einer Vielzahl von Endmärkten, von Lebensmitteln und Getränken über Konsumgüter, Landwirtschaft und Industriegüter bis hin zu Logistik und E-Commerce. Die Möglichkeit für Pattyn, mit Duravant in neue Endmärkte zu expandieren, ist ein Kernelement unserer Wachstumsvision. Am spannendsten ist jedoch, dass die kundenorientierte Kultur von Duravant perfekt mit Pattyns Engagement für ein hervorragendes Kundenerlebnis übereinstimmt. Wir teilen dieselbe DNA."

Benjamin de Chilly fügt hinzu: "Duravant ist ein echtes globales Unternehmen mit tiefen Wurzeln in Europa. Das Unternehmen verfügt über eine starke Produktionspräsenz auf dem Kontinent mit renommierten Marken für Automatisierungsausrüstung wie Mespack, Votech, Marelec, Foodmate, Henneken, Multiscan, FMH Conveyors und Motion06. Das Unternehmen hat kürzlich in die aufstrebenden Märkte Brasilien, Mexiko, China und Thailand investiert, wo es eine lokale Vertriebs-, Ersatzteil- und Serviceinfrastruktur aufgebaut hat, um seine Fähigkeit zu verbessern, Kunden in diesen Regionen zu bedienen."

Pattyn stellt eine strategische Akquisition für Duravant dar, die das Portfolio des Unternehmens an Verpackungsmaschinen um innovative technische Lösungen erweitert. Die fortschrittlichen Automatisierungstechnologien von Pattyn bieten maßgeschneiderte Lösungen durch modulare Systemdesigns, während ihre Geräte und Verbrauchsmaterialien den höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit entsprechen. Pattyns starke Lösungen für Bäckereianwendungen vertiefen die Beziehungen von Duravant zu Kunden in diesem Sektor weiter.

Die Transaktion, die noch den üblichen behördlichen Genehmigungen unterliegt, wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 abgeschlossen. Nach Abschluss der Transaktion wird Pattyn eine eigenständige Betriebsgesellschaft innerhalb der Packaging Solutions Group von Duravant sein. Das derzeitige Managementteam der Pattyn Group wird auch nach Abschluss des Verkaufs die Geschäfte weiterführen, und die 550 Mitarbeiter von Pattyn werden sich den 3600 Mitarbeitern von Duravant auf der ganzen Welt anschließen.

Über Duravant

Duravant mit Hauptsitz in Downers Grove, IL, ist ein weltweit tätiges Unternehmen für technische Ausrüstung mit Produktions-, Vertriebs- und Serviceeinrichtungen in Nordamerika, Südamerika, Europa und Asien. Duravant bietet seinen Kunden und Partnern über sein Portfolio an operativen Unternehmen zuverlässige End-to-End-Automatisierungslösungen durch Engineering- und Integrationskompetenz, Projektmanagement und operative Exzellenz. Mit einem weltweiten Vertriebs- und Supportnetzwerk bietet Duravant Lifecycle Services allen Märkten, die das Unternehmen in den Bereichen Proteinverarbeitung, Lebensmittelsortierung und -handhabung, Verpackung und Materialhandhabung bedient, sofortigen und lebenslangen Aftermarket-Support. Die marktführenden Marken von Duravant stehen für Innovation, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Weitere Informationen finden Sie unter www.duravant.com.

Über Pattyn

Die Pattyn Group mit Hauptsitz in Brügge, Belgien, ist ein Hersteller und Dienstleister für innovative und hochentwickelte Verpackungsautomatisierungsanlagen, der sich auf modulare Lösungen für Zähl-, Wiege-, Abfüll- und Bag-in-a-Box-Anwendungen spezialisiert hat. Seit 1952 bedient das Unternehmen das B2B-Verpackungssegment und einen vielfältigen Kundenstamm, zu dem Lebensmittel- und Non-Food-Produzenten in über 80 Ländern weltweit gehören. Pattyn hat sich der Förderung lebenslanger Partnerschaften verschrieben und entwirft und liefert schlüsselfertige Verpackungslinien mit innovativen modularen Designs, die maßgeschneiderte Lösungen bieten. Das Unternehmen bietet Aftermarket-Support mit Verbrauchsmaterialien, Ersatzteilen und umfassenden Serviceprogrammen. Mit 6 Produktionsstätten in Belgien, Frankreich und Spanien sowie Vertriebs- und Servicezentren in den Vereinigten Staaten und Asien arbeitet Pattyn mit seinen Kunden zusammen, um die Effizienz, Leistung und Qualität ihrer industriellen Verpackungsanforderungen zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter www.pattyn.com

