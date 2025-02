WASHINGTON (dpa-AFX) - Mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shigeru Ishiba hat US-Präsident Donald Trump den zweiten ausländischen Regierungschef zu einem Arbeitsbesuch im Weißen Haus begrüßt. Am Dienstag war bereits Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu im Weißen Haus.

Japan gehört zu den wichtigsten Verbündeten der USA in der Indo-Pazifik-Region. Die USA haben in Japan 50.000 Soldaten stationiert. Die beiden Politiker wollen am Nachmittag (Ortszeit) vor die Presse treten.

In den Gesprächen werde es vor allem um sicherheitspolitische Themen sowie um gegenseitigen Handel gehen, hieß es im Vorfeld aus dem Weißen Haus. Unter anderem will Trump Japan als Abnehmer für mehr Energielieferungen aus den USA gewinnen. Ferner gehe es um gemeinsame Militärübungen, den Austausch von Sicherheitstechnologie, Cyber-Sicherheit und Raumfahrt./dm/DP/he