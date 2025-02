© Foto: picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Gerresheimer AG - picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Gerresheimer AG

Der Düsseldorfer Pharma- und Kosmetikverpackungsspezialist Gerresheimer weckt offenbar das Interesse großer Finanzinvestoren. Die Aktie zündet kurz vor dem Wochenende den Kursturbo.Wie Gerresheimer am Freitag bestätigte, seien die Gespräche mit Private-Equity-Gesellschaften über eine mögliche Übernahme in einem frühen Stadium. Ob es tatsächlich zu einem öffentlichen Übernahmeangebot kommt, sei noch ungewiss. Ungewiss oder nicht: Die Nachricht ließ die Gerresheimer-Aktie regelrecht explodieren: Das Papier schoss um bis zu 15 Prozent in die Höhe und notierte und erreichte im Xetra-Handel in der Spitze über 83 Euro. Zum Handelsschluss pendelte sich die Aktie bei 79,80 Euro ein. Das ist immer …